Директорами аэропорта Владивосток стали представители сингапурского аэропорта Changi

Также к управлению аэропортом призваны представители «Базового Элемента» и РФПИ

В новый состав совета директоров АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) избраны представители сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International (CAI) Екатерина ТЕРЕНОВА и Дмитрий ПОЧЕКУЕВ, старший вице-президент по инфраструктуре Российского фонда прямых инвестиций Илья СЕДОВ и управляющий директор авиационной дирекции холдинга «Базовый элемент» («БазЭл») Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО.

Свои места в совете сохранили гендиректор ООО «Аэро-Груз» Владилен СЫТНИК, его отец Анатолий СЫТНИК и председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в феврале 2017 года консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций и Changi Airports International закрыл сделку по приобретению у АО «Международный аэропорт Шереметьево» 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» (владеет и управляет зданием терминала аэропорта Владивостока) и 52,16% АО «Международный аэропорт Владивосток». РФПИ, Changi и «БазЭл» принимают равное участие в консорциуме. Инвесторы рассчитывают в среднесрочной перспективе довести пассажиропоток аэропорта до 5 млн пассажиров в год (в 2016 году этот показатель составил 1,85 млн человек).

Досье «Золотого Рога»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений. Уставный капитал АО «МАВ» составляет 5 млн 255 тыс. 808,84 рубля, он разделен на 525 млн 580 тыс. 884 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля. Кроме консорциума, крупными пакетами акций АО «МАВ» владеют ООО «Аэро-Груз» (18,37% уставного капитала), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,2%).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из фотоальбоа АО "МАВ".