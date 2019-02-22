Бывший главный энергетик Дальнего Востока остался в СИЗО

Защите Ивана Благодыря не удалось обжаловать его арест

Приморский краевой суд отказал в апелляции защиты арестованного по подозрению в растрате бывшего главы ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), ныне зампредседателя Сибирского отделения РАН Ивана БЛАГОДЫРЯ, обжаловавшей его арест.

Арестованный на два месяца г-н Благодырь проходит по делу вместе с ранее заключенным под стражу исполнительным директором ПАО «ДЭК» Виктором МИЛУШЕМ.

Уголовное дело было возбуждено 28 января. В отношении г-на Милуша - по ч.4 ст 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное организованной группой), в отношении г-на Благодыря по ч.4 ст 33 УК РФ (подстрекательство) и по ч.4 ст 160 УК РФ, в отношении неустановленных лиц - ч 5 ст. 33 УК РФ (пособничество) ч. 4 160 УК РФ.

Понятие термина «подстрекательство» сформулировано в ч.4 ст.33 УК. Согласно этой норме подстрекателем является лицо, которое умышленно склоняет людей для совершения общественно опасных действий. Специфика подстрекательства заключается в том, что этот вид соучастия, как и пособничество, является сложно доказуемым преступлением. Для того чтобы деяния преступника квалифицировать как подстрекательство, суду необходимы весомые аргументы. Опытные подстрекатели минимизируют количество улик, которые могли бы удостоверить факт преступления.

Фрунзенский районный суд заключил под стражу Виктора Милуша еще в ноябре 2018 года. 14 февраля 2019 года был задержан Благодырь. Решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока Иван Благодырь взят под стражу на два месяца, которые он проведет в СИЗО № 1.

Ныне заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию 48-летний Иван Благодырь до прихода в науку работал заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области.

В марте 2015 президент РФ Владимир ПУТИН отстранил от должности губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА в связи с утратой доверия. Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал г-на Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Экс-губернатор в том числе проходил по делу о получении взятки в размере $5,6 млн при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. После увольнения Хорошавина в сахалинском правительстве начались отставки. Врио главы региона Олег КОЖЕМЯКО объявил, что штат помощников и советников губернатора будет сокращен более чем на треть, а 1 апреля были уволены два вице-губернатора. Также был уволен министр инвестиций и внешних связей Иван Благодырь.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.