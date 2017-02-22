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К управлению аэропортом Владивосток приступили сингапурцы
Консорциум БазЭла, РФПИ и Changi закрыл сделку по покупке аэропорта Владивостока
Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФФИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International объявил о закрытии сделки по приобретению у АО «Международный аэропорт Шереметьево»100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта, и 52,16% АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ).
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», 17 марта пройдет внеочередное собрание акционеров МАВ, на котором будет сформирован новый совет директоров.Кроме пакета, принадлежавшего «Шереметьево», крупными пакетами акций владеют ООО «Аэро-Груз» (18,37%), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,2%).
В настоящее время консорциум приступил к управлению аэропортом.
РФПИ, Changi и «БазЭл» участвуют в консорциуме на паритетных началах. Инвесторы рассчитывают в среднесрочной перспективе довести пассажиропоток аэропорта до 5 млн пассажиров в год.
В 2016 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 9% по сравнению с 2015 годом - до 1,85 млн человек.
Досье «Золотого Рога»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото АО «МАВ».
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