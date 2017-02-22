www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.86 р. 100 JPY: 50.99 р.
EUR: 61.21 р. 10 CNY: 84.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Экономика
Распечатать

В Приморье суд над бывшим гендиректором крупного оборонного предприятия перенесли на март

22 Февраля 2017, 11:55 | Владивосток

По заявлению подсудимого уголовное дело будет рассматриваться в особом порядке

Первомайский районный суд Владивостока перенес заседание по делу бывшего генерального директора ОАО «Радиоприбор» (Владивосток, оборонное предприятие) Михаила ХАРЧЕНКО на март из-за болезни подсудимого.

Ранее прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджера. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы) и статьей 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, Харченко, будучи генеральным директором «Радиоприбора» в период с июня 2015 года по февраль 2016 года, не выплачивал заработную плату 1 тыс. 181 работнику предприятия. В результате этого образовалась задолженность на общую сумму более 219 млн рублей. При этом на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы, отмечает прокуратура.

Кроме этого, в период с апреля по декабрь 2015 года Харченко умышленно скрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 92 млн рублей, предназначенные для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.

В ходе расследования на имущество фигуранта дела наложен арест на сумму 5 млн рублей с целью обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска.

Досье «Золотого Рога»: «Радиоприбор» - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. В декабре 2015 года и в феврале 2016 около 300 работников завода провели митинги с требованием погасить многомиллионную задолженность по зарплате. Коллектив направил письма в ряд государственных и надзорных структур с требованием вмешаться в ситуацию. На заводе тогда работали около 1,5 тыс. человек. Арбитражный суд Приморского края в апреле 2016 года ввел на предприятии процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев.

В конце 2016 года после обращения бывших работников «Радиоприбора» к президенту Владимиру ПУТИНУ власти Приморья заявили, что предприняли все меры для сохранения предприятия.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: суд  "радиоприбор" 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru