В Приморье суд над бывшим гендиректором крупного оборонного предприятия перенесли на март

По заявлению подсудимого уголовное дело будет рассматриваться в особом порядке

Первомайский районный суд Владивостока перенес заседание по делу бывшего генерального директора ОАО «Радиоприбор» (Владивосток, оборонное предприятие) Михаила ХАРЧЕНКО на март из-за болезни подсудимого.

Ранее прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджера. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы) и статьей 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, Харченко, будучи генеральным директором «Радиоприбора» в период с июня 2015 года по февраль 2016 года, не выплачивал заработную плату 1 тыс. 181 работнику предприятия. В результате этого образовалась задолженность на общую сумму более 219 млн рублей. При этом на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы, отмечает прокуратура.

Кроме этого, в период с апреля по декабрь 2015 года Харченко умышленно скрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 92 млн рублей, предназначенные для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.

В ходе расследования на имущество фигуранта дела наложен арест на сумму 5 млн рублей с целью обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска.

Досье «Золотого Рога»: «Радиоприбор» - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. В декабре 2015 года и в феврале 2016 около 300 работников завода провели митинги с требованием погасить многомиллионную задолженность по зарплате. Коллектив направил письма в ряд государственных и надзорных структур с требованием вмешаться в ситуацию. На заводе тогда работали около 1,5 тыс. человек. Арбитражный суд Приморского края в апреле 2016 года ввел на предприятии процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев.

В конце 2016 года после обращения бывших работников «Радиоприбора» к президенту Владимиру ПУТИНУ власти Приморья заявили, что предприняли все меры для сохранения предприятия.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток