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Следствие считает, что мэр Владивостока может оказывать давление на свидетелей

22 Февраля 2017, 07:41 | Владивосток

Поэтому Игоря Пушкарева не отпускают на свободу

Басманный суд Москвы продлил до 30 мая арест мэру Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Адвокаты просили перевести своего клиента под домашний арест в подмосковный поселок «Горки-10» или отпустить под залог в 10 млн рублей.

На тот же срок продлен арест и другому фигуранту дела - бизнесмену Андрею ЛУШНИКОВУ.

В суде следователь просил продлить меру пресечения Игорю Пушкареву, обосновывая это тем, что по делу необходимо завершить проведение следственных действий. Кроме того, следователь считает, что, оставаясь на свободе, Игорь Пушкарев может использовать свой административный ресурс и оказывать давление на свидетелей. «Когда свидетелей вызывают на допрос, они уезжают в Корею», - заявил следователь.

В свою очередь адвокат Пушкарева Александр ВЫСОЦКИЙ просил суд приобщить ряд документов.

«Прошу приобщить материалы арбитражного дела, в котором рассматривали процесс организации торгов, в нарушениях которых следствие обвиняет Пушкарева. Арбитражный суд признал торги законными», - сказал защитник.

Досье «Золотого Рога»: 1 июня Следственный комитет России сообщил о задержании Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение: Игорю Пушкареву инкриминируется злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, Андрею Лушникову - коммерческий подкуп. Лушников признал вину и дал изобличающие мэра показания. Игорь Пушкарев свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: суд  коррупция  Игорь Пушкарев  Корея 



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Комментарии

  • M08:42, 22.02.2017#

    Интересно, если Пушкарев окажется невиновным следаков накажут?Человек сидит , а определиться за что не могут?

  • Псевдоним09:02, 22.02.2017#

    "оставаясь на свободе, Игорь Пушкарев может использовать свой административный ресурс и оказывать давление на свидетелей" - Представляю как пушкарев с пояльником оказывает воздействия на свидетелей.

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