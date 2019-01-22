"Хаятты" опять никому не нужны

Краевой бюджет продолжит нести потери

Назначенные на 25 января торги в форме голландского аукциона по двум недостроенным гостиничным комплексам во Владивостоке будут признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Заявки принимались по 21 января.

Решение о том, проводить ли новые аукционы по этим объектам, будет принимать собственник в лице АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (бывшее ОАО «Наш дом – Приморье», принадлежит Приморскому краю).

На аукцион были выставлены многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой Рог и многофункциональный отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на улице Набережной на мысе Бурном.

В ноябре прошлого года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже двух недостроенных с 2010 года пятизвездочных гостиниц во Владивостоке, содержание которых ежемесячно обходится краевому бюджету в 32 млн рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц под брендом Hyatt - отеля делового типа на Корабельной Набережной и спа-отеля на мысе Бурный. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток – Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток - Бурный» было заморожено в 2014 году. 30 сентября 2015 года следователи предъявили обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве этого отеля бывшему гендиректору АО «Наш дом – Приморье» Марине ЛОМАКИНОЙ (была уволена губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ 5 октября 2012 года). Hyatt на данный момент отказался от участия в проектах. На сегодняшний день в текущем режиме осуществляются только техническое обслуживание зданий и их охрана.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток