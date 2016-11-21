Аэропорт Владивостока на следующей неделе официально сменит владельцев

К управлению аэропортом приступит сингапурская Changi

Консорциум РФПИ, «БазЭла» и сингапурской Changi на следующей неделе официально завершит сделку по приобретению активов аэропорта Владивостока. Консорциум победил в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года, но выхода на финальную прямую пришлось ждать почти полтора года из-за разногласий в финансовой оценке сделки.

АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) продает консорциуму 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% + 1 обыкновенная акция ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) после завершения сделки по покупке аэропорта Владивостока планирует сконцентрироваться на развитии перевозок и повышении качества обслуживания в аэропорту.

«Консорциум на нас смотрит как на основного операционного партнера, который ведет стратегическую деятельность и экспертизу. Мы занимаемся проектами, которые приносят основную добавленную стоимость аэропорту. Это отношения с международными авиалиниями, маршрутная сеть, новые направления, перепланирование коммерческих площадей, привлечение наших международных партнеров, повышение уровня сервиса и вхождение в международные рейтинги», - отмечал председатель совета директоров сингапурской группы Лью Ман Леонг.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток