www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.1 р. 100 JPY: 58.79 р.
EUR: 68.99 р. 10 CNY: 94.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Аэропорт Владивостока на следующей неделе официально сменит владельцев

21 Ноября 2016, 17:14 | Владивосток

К управлению аэропортом приступит сингапурская Changi

Консорциум РФПИ, «БазЭла» и сингапурской Changi на следующей неделе официально завершит сделку по приобретению активов аэропорта Владивостока. Консорциум победил в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года, но выхода на финальную прямую пришлось ждать почти полтора года из-за разногласий в финансовой оценке сделки.

АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) продает консорциуму 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% + 1 обыкновенная акция ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) после завершения сделки по покупке аэропорта Владивостока планирует сконцентрироваться на развитии перевозок и повышении качества обслуживания в аэропорту.

«Консорциум на нас смотрит как на основного операционного партнера, который ведет стратегическую деятельность и экспертизу. Мы занимаемся проектами, которые приносят основную добавленную стоимость аэропорту. Это отношения с международными авиалиниями, маршрутная сеть, новые направления, перепланирование коммерческих площадей, привлечение наших международных партнеров, повышение уровня сервиса и вхождение в международные рейтинги», - отмечал председатель совета директоров сингапурской группы Лью Ман Леонг.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: changi  аэропорт  РФПИ 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru