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Владивостокский порт поработал на китайскую атомную электростанцию

21 Ноября 2016, 10:15 | Владивосток

ВМТП нашел нестандартный выход для перевалки негабаритного груза

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую группой «Сумма» Транспортную группу FESCO) успешно справилось с перевалкой крупнотоннажного негабаритного российского оборудования для китайской атомной электростанции (АЭС). Погрузка крупнотоннажных блок-контейнеров заняла более 12 часов.

Так как вес каждого контейнера превышал подъемные мощности портовых кранов, сотрудники порта совместно с компанией VR LOGISTIC разработали индивидуальную технологическую схему, которая позволила выполнить безопасную погрузку.

Шесть блок-контейнеров общим весом свыше 660 тонн были погружены на судно «Trawind Glory» 15 ноября. Блок-контейнеры с высокотехнологичным оборудованием для АЭС были сформированы в Курчатове и по железной дороге доставлены во Владивосток для дальнейшей отправки морем в порт Шанхай.

Каждый контейнер переваливали два крана типа Gottwald, суммарной грузоподъемностью 200 тонн.

«Основная сложность в отправке данного груза – это нестандартные габариты, большой вес каждой единицы и чувствительность сложного оборудования к механическим колебаниям. Для качественной погрузки и выгрузки на судно были разработаны специальные грузозахватные приспособления, которые фиксируют груз и позволяют портовой технике обеспечить максимально бережную перевалку», - сказал генеральный директор ПАО «ВМТП» Заирбек ЮСУПОВ.

Экспортируемое оборудование предназначен для плановой замены и обновления энергоблоков Тяньваньской АЭС, которая была построена с участием российских специалистов и запущена в эксплуатацию в 2005 году.

Досье «Золотого Рога»: ПАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. Ежегодная пропускная способность порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU контейнерных грузов.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ВМТП.


 

 

 

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Теги: вмтп  порт  группа "сумма" 



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