Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокский порт поработал на китайскую атомную электростанцию
ВМТП нашел нестандартный выход для перевалки негабаритного груза
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую группой «Сумма» Транспортную группу FESCO) успешно справилось с перевалкой крупнотоннажного негабаритного российского оборудования для китайской атомной электростанции (АЭС). Погрузка крупнотоннажных блок-контейнеров заняла более 12 часов.
Так как вес каждого контейнера превышал подъемные мощности портовых кранов, сотрудники порта совместно с компанией VR LOGISTIC разработали индивидуальную технологическую схему, которая позволила выполнить безопасную погрузку.
Шесть блок-контейнеров общим весом свыше 660 тонн были погружены на судно «Trawind Glory» 15 ноября. Блок-контейнеры с высокотехнологичным оборудованием для АЭС были сформированы в Курчатове и по железной дороге доставлены во Владивосток для дальнейшей отправки морем в порт Шанхай.
Каждый контейнер переваливали два крана типа Gottwald, суммарной грузоподъемностью 200 тонн.
«Основная сложность в отправке данного груза – это нестандартные габариты, большой вес каждой единицы и чувствительность сложного оборудования к механическим колебаниям. Для качественной погрузки и выгрузки на судно были разработаны специальные грузозахватные приспособления, которые фиксируют груз и позволяют портовой технике обеспечить максимально бережную перевалку», - сказал генеральный директор ПАО «ВМТП» Заирбек ЮСУПОВ.
Экспортируемое оборудование предназначен для плановой замены и обновления энергоблоков Тяньваньской АЭС, которая была построена с участием российских специалистов и запущена в эксплуатацию в 2005 году.
Досье «Золотого Рога»: ПАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. Ежегодная пропускная способность порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU контейнерных грузов.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ВМТП.
Новости тематики
- Владивостокский порт поработал на китайскую атомную электростанцию
- Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву
- Летать из Владивостока на Камчатку станет проще
- Более 550 человек приняли участие в Первом Саммите соцработников АТР во Владивостоке
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Аэропорт Владивостока сменит владельца уже в этом году
- В дорогой приморцам Суйфэньхэ скоро можно будет улететь на самолете
- "Сумотори" планирует привлечь 1,4 млрд рублей инвестиций на второй этап "Приморского кольца"
- Глава дальневосточного "Ростелекома" ушел на повышение
- Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года
Новости раздела
- Владивостокский порт поработал на китайскую атомную электростанцию
- Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву
- Летать из Владивостока на Камчатку станет проще
- Свободный порт Владивосток перешел под контроль таможни
- Более 550 человек приняли участие в Первом Саммите соцработников АТР во Владивостоке
- Улететь из Владивостока в Бангкок станет проще
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Владивостокский морской торговый порт вновь перегружает контейнеры
- Аэропорт Владивостока сменит владельца уже в этом году
- Зиявудин Магомедов остался председателем совета директоров Дальневосточного морского пароходства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рыбаки Приморья шарахаются от этой рыбы
- Жители Приморья продолжают массово уезжать из края
- Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву
- Станет ли декабрь снова "черным месяцем" для рубля
- Во Владивостоке раскрывать суровую правду о строительстве в Снеговой Пади не торопятся
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- Работников с ипотекой запретят увольнять
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток
- Свободный порт Владивосток перешел под контроль таможни
- Землей в Приморье активно интересуются жители Якутии