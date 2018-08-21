Председатель КНР Си Цзиньпин скоро приедет во Владивосток

На встречу с президентом России

Президент России Владимир ПУТИН и председатель КНР СИ Цзиньпин проведут встречу в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эту информацию в Даляне на пленарном заседании Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР подтвердили вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ и вице-премьер Госсовета КНР ХУ Чуньхуа.

«Сегодня мы проводим второе заседание нашей комиссии и первое - в обновленном составе. Мой коллега господин Ху Чуньхуа уже сказал, что через три недели на IV Восточном экономическом форуме состоится встреча лидеров наших государств президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина», - сказал г-н Трутнев.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой рог», от участия в ВЭФ отказались лидер Республики Корея МУН Чжэ Ин и лидер КНДР КИМ Чен Ын.

IV Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября на острове Русский во Владивостоке. В нем намерен принять участие премьер Японии Синдзо АБЭ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток