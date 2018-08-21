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У бывшего игрока владивостокского "Адмирала" обнаружено онкологическое заболевание
Самвелу Мнацяну требуется незамедлительное лечение
Хоккейный клуб «Сибирь» на своем официальном сайте сообщил, что в результате дополнительных углубленных медицинских обследований у защитника Самвела МНАЦЯНА диагностировано онкологическое заболевание, которое требует незамедлительного лечения.
«Руководством попечительского совета ХК «Сибирь» принято решение об оказании Самвелу Мнацяну финансовой помощи и всей необходимой поддержки. Самвел Мнацян был и остается хоккеистом Клуба «Сибирь»!», - говорится в сообщении.
Новый клуб бывшего игрока «Адмирала» также взял на себя координацию деятельности по сбору средств на лечение Самвела. Желающих оказать хоккеисту финансовую помощь просят обращаться в клуб по электронному адресу: pressa@hcsibir.ru. В ответ клуб предоставит реквизиты для перечисления средств на личный счет Мнацяна.
Самвел Мнацян, на протяжении трех сезонов выступавший за «Адмирал», в мае подписал с новосибирским клубом контракт сроком на два сезона.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
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