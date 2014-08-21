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"Дальзавод" обанкрочен по иску компании из Хабаровска
Незадолго до того компанию покинул приморский бизнесмен Дмитрий Дремлюга, до лета 2014 года являвшийся единственным акционером "Дальзавода"
Арбитражный суд Приморского края ввел конкурсное производство в отношении ОАО "Дальзавод" (не путать с ОАО "Центр судоремонта "Дальзавод", входящий в ОСК - Прим. авт.) сроком на 6 месяцев. Процедура временного наблюдения в отношении предприятия была введена судом еще в январе 2014 года по заявлению ООО "Строительная компания Монолит" (Хабаровск).
На тот момент единственным акционером ОАО "Дальзавод" еще был приморский бизнесмен Дмитрий ДРЕМЛЮГА, ранее также владевший 100% долей ООО "Дальзавод", в который по ходу дела перекочевала большая часть имущества…ОАО "Дальзавод".
Летом 2014 года Дмитрий Дремлюга вышел из состава акционеров ОАО "Дальзавод", а новыми акционерами стали члены совета директоров предприятия Кристина СЕМЕРНЯ, Любовь ВОРОНИНА (им принадлежит по 25% акций), а также Владимир МАСЛОВ (24%).
Конкурсное производство в отношении "Дальзавода" было открыто после того, как 25 июля 2014 года собрание кредиторов приняло решение об обращении в Арбитражный суд Приморского края с ходатайством о признании должника банкротом и о введении в отношении него конкурсного производства.
В судебном заседании временный управляющий предприятия Андрей ЧЕСНОКОВ поддержал представленное ходатайство.
В реестре требований, сформированном управляющим, учтены требования кредиторов третьей очереди на общую сумму 734 млн 575,306 тыс. рублей. Требования кредиторов первой и второй очередей отсутствуют
Суд также утвердил Андрея Чеснокова конкурсным управляющим, рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 12 февраля 2015 года.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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