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"Дальзавод" обанкрочен по иску компании из Хабаровска

21 Августа 2014, 14:50 | Владивосток

Незадолго до того компанию покинул приморский бизнесмен Дмитрий Дремлюга, до лета 2014 года являвшийся единственным акционером "Дальзавода"

Арбитражный суд Приморского края ввел конкурсное производство в отношении ОАО "Дальзавод" (не путать с ОАО "Центр судоремонта "Дальзавод", входящий в ОСК - Прим. авт.) сроком на 6 месяцев. Процедура временного наблюдения в отношении предприятия была введена судом еще в январе 2014 года по заявлению ООО "Строительная компания Монолит" (Хабаровск).

На тот момент единственным акционером ОАО "Дальзавод" еще был приморский бизнесмен Дмитрий ДРЕМЛЮГА, ранее также владевший 100% долей ООО "Дальзавод", в который по ходу дела перекочевала большая часть имущества…ОАО "Дальзавод".

Летом 2014 года Дмитрий Дремлюга вышел из состава акционеров ОАО "Дальзавод", а новыми акционерами стали члены совета директоров предприятия Кристина СЕМЕРНЯ, Любовь ВОРОНИНА (им принадлежит по 25% акций), а также Владимир МАСЛОВ (24%).

Конкурсное производство в отношении "Дальзавода" было открыто после того, как 25 июля 2014 года собрание кредиторов приняло решение об обращении в Арбитражный суд Приморского края с ходатайством о признании должника банкротом и о введении в отношении него конкурсного производства.

В судебном заседании временный управляющий предприятия Андрей ЧЕСНОКОВ поддержал представленное ходатайство.

В реестре требований, сформированном управляющим, учтены требования кредиторов третьей очереди на общую сумму 734 млн 575,306 тыс. рублей. Требования кредиторов первой и второй очередей отсутствуют

Суд также утвердил Андрея Чеснокова конкурсным управляющим, рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 12 февраля 2015 года.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: банкротство  Дальзавод 



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Комментарии

  • Псевдоним23:04, 21.08.2014#

    Ха. . . ха. . . :) РФ. . ия. . !!:)

  • Володя00:39, 22.08.2014#

    Уже и Дальзавод не наш, тогда и москаля надо подарить хабаровчанам в придачу.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:54, 22.08.2014#

    вот и вопрос, за двенадцать лет правления солнцеподобного, что было построено? ничего! а что уничтожено? Всё!

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