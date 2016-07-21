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Из Владивостока можно будет улететь прямиком на Санью

21 Июля 2016, 10:54 | Владивосток

Полеты планируется начать осенью на «боингах» один раз в неделю

Российская чартерная авиакомпания AZUR Air получила допуски на выполнение регулярных рейсов в китайский город Санья (остров Хайнань). Полеты будут выполняться в том числе из Владивостока и Хабаровска с периодичностью один раз в неделю.

Ранее полеты на Хайнань начала другая российская авиакомпания - «ЮТэйр». Но проект столкнулась с трудностями со китайской стороны.

Сначала управление гражданской авиации КНР отказало перевозчику в разрешении на регулярные полеты в Санью, предложив взамен летать чартерами в другой город острова - Хайкоу. Компания согласилась и начала отправку туристов, но затем получила от китайских авиавластей письмо о том, что они решили приостановить выполнение чартерных рейсов зарубежных и внутренних авиаперевозчиков в Хайкоу на неопределенное время. В результате Китай разрешил «ЮТэйр» выполнять чартерные перевозки в Санью, но только до конца июля.

Досье «Золотого Рога»: AZUR Air образована путем реструктуризации и выделения чартерного бизнеса из авиакомпании «ЮТэйр». Компания входит в группу ATG, частью которой является туроператор «Анекс тур». AZUR Air выполняет перевозки по международным направлениям (страны юго-восточной Азии, Индия, Доминиканская республика и др.) по договорам с российскими туроператорами. Парк перевозчика состоит из 14 воздушных судов: 9 Boeing-757-200 и 5 Boeing-767-300.

Санья - тропический приморский курорт Китая, расположенный на самом юге острова Хайнань, является международным центром туризма. В 15 км к север-западу от города расположен международный аэропорт Феникс.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: авиа  чартер  санья 



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