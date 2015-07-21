Пьяный пассажир рейса Гонконг-Владивосток устроил дебош на борту самолета

Дебоширу грозит административное наказание за хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения

Пассажир авиарейса Гонконг - Владивосток, который хулиганил на борту самолета, привлечен к административной ответственности. Когда самолет приземлился во Владивостоке, пассажирка рейса обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что один из пассажиров вел себя неадекватно.

Дебошира доставили в дежурную часть, где составили в отношении него два административных протокола за хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Самолет приземлился по расписанию, задержки не было.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток