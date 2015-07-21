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Пьяный пассажир рейса Гонконг-Владивосток устроил дебош на борту самолета
21 Июля 2015, 10:15 | Владивосток
Дебоширу грозит административное наказание за хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения
Пассажир авиарейса Гонконг - Владивосток, который хулиганил на борту самолета, привлечен к административной ответственности. Когда самолет приземлился во Владивостоке, пассажирка рейса обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что один из пассажиров вел себя неадекватно.
Дебошира доставили в дежурную часть, где составили в отношении него два административных протокола за хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Самолет приземлился по расписанию, задержки не было.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Автор: Юрий Рогов
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