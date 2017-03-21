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Гендиректора хоккейного клуба "Адмирал" обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
При этом были обмануты должностные лица администрации Приморья
Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» Илья СПОКОЙНОВ обвиняется в хищении 62,5 млн рублей, выделенных из бюджета Приморья на реализацию программы по развитию в крае физкультуры и спорта.
Спокойнов обвиняется в двух эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, с мая 2014 по июнь 2016 года Илья Спокойнов организовал хищение средств, выделенных из бюджета края для закупки комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы (ГСАУ ДОД «ККДЮСШ»). Фигурант дела привлек нескольких человек, при этом обманул должностных лиц администрации Приморского края.
Как считает следствие, с помощью преступной схемы И.Спокойнов и его сообщники похитили почти 62,5 млн рублей, выделенных из бюджета края на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013-2020 годы».
Все фигуранты дела заключены под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
В конце декабря прошлого года в рамках этого же расследования были арестованы глава союза горнопромышленников Приморья Алексей АВЕРШИН и жена Ильи Спокойнова - гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» и ООО «Время радио» Марина СВИРИДОВА.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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