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Свободный порт Владивосток получит статус ТОРа
На текущий момент идет подготовка нововведений
Свободный порт во Владивостоке будет реализован с использованием механизма территорий опережающего развития (ТОР), сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр ГАЛУШКА.
"Фактически свободный порт во Владивостоке будет развитием и углублением идей, следующим уровнем такого института, как территории опережающего развития", - отметил министр.
Как уже сообщал "Золотой Рог", соответствующие изменения в законодательство поручил подготовить президент России Владимир ПУТИН.
Выступая 4 декабря с ежегодным посланием, Путин предложил предоставить Владивостоку также статус свободного порта "с привлекательным, облегченным таможенным режимом". "Напомню, что такая возможность предусмотрена в отношении Севастополя и других портов Крыма", - заявил президент.
"На текущий момент идет подготовка этих изменений. Параллельно идет активная работа с предпринимательским сообществом - как с местными, так и иностранными участниками. Также анализируются лучшие международные практики по организации свободных портов в мире. Анализ почти завершен", - сказал Александр Галушка.
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ ранее заявлял, что проект свободного порта Владивосток планируется разработать до конца января. Особое внимание в проекте будет обращено на таможенный и пограничный режимы, которые влияют на скорость движения грузов и комфорт грузоперевозчиков.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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