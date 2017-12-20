Трутнев пообещал разобраться с порядком распределения инвестквот

Не все рыбаки Приморья хотят строить суда в обмен на «квоты под киль»

Предлагаемый порядок распределений инвестиционных квот для рыбаков нуждается в доработке, заявил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ по итогам прошедшего во Владивостоке заседания правительственной подкомиссии по развитию рыбной отрасли в ДФО.

«Механизм инвестиционных квот был разработан по поручению главы государства. Достаточно долго велась работа по подготовке нормативных актов, потому что было довольно большое сопротивление. Не все хотели что-то строить. Тем не менее, сегодняшние, даже предварительные итоги подтверждают, что решение было принято совершенно правильное. На сегодняшний день в наличии заявки на 10 новых судов и 18 новых перерабатывающих предприятий. Это уже хороший результат», - сказал г-н Трутнев.

Заявленные вложения в строительство 10 судов оцениваются в 47 млрд рублей.

Вице-премьер добавил, что нормативные документы и методики несовершенны.

«Недостатки связаны с тем, что, если квота выбрана не полностью, то наступает принцип комиссионного отбора, который для рыбаков непонятен и непрозрачен. Мы договорились, что никаких комиссионных принципов не будет, будет только аукцион», - сказал вице-премьер.

С крабовыми квотами, по словам Трутнева, точно такая же история, как и по квотам на рыбную ловлю.

«Есть сопротивление. Люди, которые не хотят ничего менять и ни во что не хотят вкладываться, говорят: «не надо никаких квот, все и так хорошо». Но все-таки мы будем двигаться в том же направлении, которое уже обозначено президентом РФ. Для рыбной ловли мы исходим из того, что суда надо заказывать новые, и на сегодня руководители рыболовецких предприятий сказали, что они полностью готовы. Уже размещены предварительные заявки на суда, они только ждут решения правительства. Вернусь в Москву, поговорю с коллегами. Постараемся, чтобы это решение как можно скорее вышло», - сказал вице-премьер.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото: РИА Новости