Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Японские архитекторы разработают новый облик Владивостока
Мастер-план будет включать архитектурную концепцию облика краевой столицы
Японская архитектурно-инжиниринговая компания Nikken Sekkei Ltd разработают мастер-план Владивостокского городского округа, в которой будет выражено стратегическое представление о развитии города, а также представлены профессиональные, структурированные предложения и механизмы по достижению этого видения, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Соответствующий договор был подписан в рамках официального визита президента России Владимира ПУТИНА в Японию.
На предварительном этапе японские специалисты проанализируют векторы социально-экономического развития Владивостока, демографические показатели, научно-промышленный потенциал, показатели жилищной обеспеченности, действующую и разрабатываемую градостроительную документацию, текущее положение дел во всех сферах городской жизни.
Мастер-план Владивостока будет включать схему функционального зонирования, предложения по работе с транспортными потоками, архитектурную концепцию облика города с углубленной разработкой отдельных наиболее важных городских территорий.
Досье «Золотого Рога»: Nikken Sekkei Ltd стабильно входит в пятерку лучших архитектурных бюро мира, в России присутствует с 2008 года. Головной офис компании находится в Токио. В России компания уже принимала участие в разработке проекта развития «новой» Москвы, мастер-плана редевелопмента территории бывшего завода «Москвич», новых городов-спутников Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а также района Красноярска.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Японские архитекторы разработают новый облик Владивостока
- Новострой на острове Русский обойдется дешевле, чем на материке во Владивостоке?
- Во Владивостоке будут торговать арендным жильем
- Шувалов лично контролирует строительство поселка "Остров" для работников ДВФУ
- Во Владивостоке ДВФУ устроит распродажу зданий на 2 млрд рублей
- Во Владивостоке Фонд РЖС открывает новые земли для жилищного строительства
Новости раздела
- Японские архитекторы разработают новый облик Владивостока
- Московский суд может выпустить мэра Владивостока Пушкарева из камеры
- Резиденты Свободного порта Владивосток не могут получить землю
- Тарифы на электроэнергию в Приморье будут снижены на 21%
- Лидер Японии Синдзо Абэ опять собрался во Владивосток
- За помощью к Путину обратятся отчаявшиеся работники одного из оборонных предприятий Приморья
- "Ростелеком" планирует покрыть Владивосток сетью территорий Wi-Fi
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- Владивосток заполонили иностранные туристы
- Cтало известно, кто конкретно купил аэропорт Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- По автомобилям с правым рулем 1 января нанесут смертельный удар
- После проверки магазинов Владивостока уволен директор крупного супермаркета
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- В Приморье дорожают подержанные автомобили
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В Хабаровском крае скоро начнут строить платную дорогу
- Известный российский холдинг скупает земли в Приморье
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество