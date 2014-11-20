В Приморье чекисты пересядут на снегоболотоходы и квадроциклы

Стоимость закупки одного снегоболотохода для погранвойск составит до 6 млн рублей

Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая часть 55056" объявило аукционы по закупке квадроциклов и снегоходов для нужд ведомства. Госзаказчиком выступает Федеральная служба безопасности, а техника, скорее всего, поступит пограничникам.

Согласно техническому заданию, ведомство намерено закупить для Приморья три пассажирских гусеничных снегоболотохода (по цене 6,023 млн рублей за единицу).

Спецтехника вместимостью не менее 20 человек предназначена для езды, в том числе по бездорожью, снежной целине, сыпучим пескам, болотам всех типов и открытым водоемам.

Снегоболотоходы должны быть поставлены во Владивосток.

Также "Войсковая часть 55056" закупает 30 квадроциклов для перевозки людей и легких грузов в условиях бездорожья и пересеченной местности. Стоимость одного транспортного средства принята 398,8 тыс. рублей. В том числе 8 квадроциклов отправятся во Владивосток.

Заявки на участие в тендерах принимаются до 2 декабря, электронные аукционы назначены на 11 декабря.

Вся техника должна быть поставлена до 1 июня 2015 года.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток