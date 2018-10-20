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На острове Русском потеплело
Материковый Владивосток продолжает зябнуть
АО «ДВЭУК» приступило к теплоснабжению кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Приморского океанариума, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на острове Русский во Владивостоке.
По словам начальника цеха по эксплуатации энергообъектов о. Русский АО «ДВЭУК» Александра ТЫЧИНИНА, соответствующие заявки на отбор тепловой энергии поступили от потребителей островной территории. В настоящее время нагрузку по выработке теплоэнергии несет генерирующее оборудование мини-ТЭЦ «Центральная» и мини-ТЭЦ «Океанариум».
Ранее в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду были проведены гидравлические испытания магистральной теплосети, устранены повреждения трубопроводов, выполнены регламентные работы по ремонту и облуживанию генерирующего оборудования, сформирован нормативный неснижаемый запас резервного топлива и материалов.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Энергосистема островной территории, созданная АО «ДВЭУК», состоит из трех мини-ТЭЦ, более 5 км магистральных теплотрасс и 10,5 км распределительной электросети с подстанциями. ДВЭУК создана в 2001 году в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России», в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов Дальнего Востока.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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