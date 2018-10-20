Похоже, что перенос столицы во Владивосток дело решенное

Грядет большой передел в аппарате чиновников

Трутнев Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ пообещал серьезно обновить аппарат чиновников в случае переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Хабаровск является центром округа с момента его образования в 2000 году (согласно указу президента РФ от 13 мая 2000 года). Здесь же размещается полномочное представительство президента в ДФО, возглавляемое Юрием Трутневым

«Мне кажется, что определенное обновление чиновничьего аппарата это не есть плохо. Люди уже привыкают быть начальниками. Будем подбирать новых людей, талантливых, не связанных аффилированными связями», - цитирует г-на Трутнева агентство «Интерфакс-Дальний Восток».

Министр по развитию Дальнего Востока Александр КОЗЛОВ, которому полпред ранее поручил до 1 декабря представить руководству страны план переноса столицы округа во Владивосток, отметил, что, возможно, настало время пересмотреть принятые несколько лет назад решения.

«Ни один из тех регионов, которые мы обсуждаем, не стоит на месте. Приморье сегодня, при наличии инвестиционных проектов, Восточного экономического форума и инвестиционной привлекательности опережающими темпами идет вперед. Наверное, они имеют право заявить о том, что нужно пересматривать устоявшиеся решения, принятые ранее», - сказал глава Минвостокразвития.

Отвечая на вопрос о том, насколько будет удобно дальневосточникам добираться до федеральных ведомств во Владивостоке, г-н Козлов заметил, что проблема транспортной доступности в округе сейчас на особом контроле.

«Если глава государства поддержит это решение, то будут перенесены центры федеральных ведомств. В том числе, я думаю, будет принято решение и связанное с авиаперевозками. Этот вопрос сейчас на особом контроле и касается не только того, как добраться до Хабаровска или Владивостока. Вы видите, принято решение о дополнительном субсидировании льготных авиабилетов», - подчеркнул министр.

Врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО в начале октября заявил, что столицу Дальнего Востока нужно перенести из Хабаровска во Владивосток. По его мнению, в пользу идеи этого переноса есть целый ряд факторов. Так, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств. Кроме того, отметил он, проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке.

Против идеи переноса столицы сразу же выступили губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ и мэр Хабаровска Сергей КРАВЧУК.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС