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Из Владивостока можно прямиком улететь на Пхукет
Ближайший рейс на курорт Таиланда стоит в расписании аэропорта Владивосток на 1 ноября
Авиакомпания Royal Flight начала выполнять чартерные полеты из Владивостока в Пхукет (Таиланд) и Камрань (Вьетнам). Первый Boeing 757 с 235 пассажирами на борту отправился в Таиланд в четверг. Загрузка воздушного судна составила 100%. Следующий рейс на Пхукет стоит в расписании на 1 ноября.
Ранее, с 10 октября из аэропорта Владивосток впервые начали выполняться прямые регулярные рейсы по маршруту Владивосток - Бангкок (Таиланд) -Владивосток.
Досье «Золотого Рога»: Авиакомпания Royal Flight выполняет чартерные пассажирские перевозки на самолетах Boeing 767-300, Boeing 757-200 и Boeing 737-800. География полетов Royal Flight включает полеты в Таиланд, Индию, Австрию, Испанию, Грецию, Таиланд, Вьетнам, Марокко, Тунис, ОАЭ.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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