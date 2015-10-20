"Трансаэро" отменила рейс Москва-Владивосток на 20 октября

С 1 октября авиаперевозчик закрыл продажу билетов на все направления

Оказавшаяся на грани краха авиакомпания «Трансаэро» отменила 81 рейс на 20 октября, в том числе Москва (Домодедово) – Владивосток и Москва (Домодедово) - Хабаровск. Перевозку пассажиров отмененных рейсов будут осуществлять компании группы «Аэрофлот».

Ранее правительство приняло решение, что авиакомпания «Трансаэро» будет обанкрочена, с 1 октября авиаперевозчик закрыл продажу билетов. Билеты «Трансаэро» туда-обратно с началом перевозки до 15 декабря и окончанием после 15 декабря аннулируются.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток