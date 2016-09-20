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Во Владивостоке с 1 октября закроют тоннель им. Сталина

20 Сентября 2016, 15:42 | Владивосток

Из-за проводимых работ будет временно прекращен популярный маршрут городской электрички

Владивостокский тоннель имени Сталина будет закрыт на реконструкцию с 1 октября. В связи с проводимыми работами будет временно прекращено движение пригородных и городских электропоездов на участке «Мыс Чуркин – Луговая – Третья Рабочая».

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», реконструкцию будет проводить компания «Мосметрострой» (ММС), крупнейший подрядчик по строительству метро в Москве, контролируемый бизнесменами Андреем БОКАРЕВЫМ и Искандером МАХМУДОВЫМ.

Для «Мосметростроя» это первый проект сотрудничества с «Российскими железными дорогами» (РЖД). Контракт рассчитан на два года, стоимость - 5 млрд рублей.

«Мы создали отдельное подразделение, которое там уже зарегистрировалось, менеджмент поедет отсюда, а рабочих будем набирать из местных», - пояснял генеральный директор «Мосметростроя» Сергей ЖУКОВ.

Досье «Золотого Рога»: Тоннель имени Сталина расположен на 7-8-м километрах перегона Гайдамак - Мыс Чуркин линии Вторая Речка - Мыс Чуркин. Десятилетиями однопутный тоннель эксплуатировался в агрессивной среде: над сооружением, которое находится в черте Владивостока, располагаются городские водоотводные коммуникации, которые дают утечки, приводящие к разрушению сводов тоннеля. В результате к сегодняшнему дню более 80% отделки объекта требуют полной замены.

Ранее власти Приморья предлагали сначала построить новый дублирующий тоннель, а потом уже закрывать существующий на реконструкцию. Ожидается, что при полном закрытии движения на ремонт уйдет минимум 26 месяцев.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: реконструкция  тоннель  ржд 



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Комментарии

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