Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке с 1 октября закроют тоннель им. Сталина
Из-за проводимых работ будет временно прекращен популярный маршрут городской электрички
Владивостокский тоннель имени Сталина будет закрыт на реконструкцию с 1 октября. В связи с проводимыми работами будет временно прекращено движение пригородных и городских электропоездов на участке «Мыс Чуркин – Луговая – Третья Рабочая».
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», реконструкцию будет проводить компания «Мосметрострой» (ММС), крупнейший подрядчик по строительству метро в Москве, контролируемый бизнесменами Андреем БОКАРЕВЫМ и Искандером МАХМУДОВЫМ.
Для «Мосметростроя» это первый проект сотрудничества с «Российскими железными дорогами» (РЖД). Контракт рассчитан на два года, стоимость - 5 млрд рублей.
«Мы создали отдельное подразделение, которое там уже зарегистрировалось, менеджмент поедет отсюда, а рабочих будем набирать из местных», - пояснял генеральный директор «Мосметростроя» Сергей ЖУКОВ.
Досье «Золотого Рога»: Тоннель имени Сталина расположен на 7-8-м километрах перегона Гайдамак - Мыс Чуркин линии Вторая Речка - Мыс Чуркин. Десятилетиями однопутный тоннель эксплуатировался в агрессивной среде: над сооружением, которое находится в черте Владивостока, располагаются городские водоотводные коммуникации, которые дают утечки, приводящие к разрушению сводов тоннеля. В результате к сегодняшнему дню более 80% отделки объекта требуют полной замены.
Ранее власти Приморья предлагали сначала построить новый дублирующий тоннель, а потом уже закрывать существующий на реконструкцию. Ожидается, что при полном закрытии движения на ремонт уйдет минимум 26 месяцев.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке с 1 октября закроют тоннель им. Сталина
- Путин узнал о проблеме дорогих авиабилетов из Владивостока
- Улететь в Москву станет проще, но не дешевле
- Группа FESCO запустила регулярный контейнерный поезд для доставки товаров из Китая в Россию
- Улететь из Владивостока в Москву практически невозможно
- "Уральские авиалинии" возобновили полеты из Владивостока в Петропавловск-Камчатский
- Группа "Сумма" укрепляется в совете директоров ДВМП
- Точка в банкротстве авиакомпании "Владивосток Авиа" еще не поставлена
- В Хабаровске создали конкуренцию "Аэрофлоту", во Владивостоке пока нет
- "Аэрофлот" ставит на рейсы из Москвы во Владивосток более вместительные самолеты
Новости раздела
- Во Владивостоке с 1 октября закроют тоннель им. Сталина
- Осужденный за мошенничество бывший главный тренер БК "Спартак-Приморье" лишится свободы
- "Аэрофлот" c завтрашнего дня прекращает прием заявок на возврат денег за билеты "Трансаэро"
- Пункты пропуска в рамках Свободного порта Владивосток с 1 октября перейдут на круглосуточный режим работы
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- "М.Видео" хочет провести во Владивостоке массовое селфи для Книги рекордов России
- Путин дал понять, что Япония не получит один из Курильских островов в обмен на инвестиции
- Путин доволен, что его дочери занимаются общественно полезной деятельностью
- Гонщица из Приморья уделала сильнейших дрифтеров Запада и Украины
- Суперпоезд из китайского Хуньчуня до приморского Зарубино сможет развивать скорость до 875 км/ч
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
- Итог выборов уже известен
- На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- В России хотят упразднить ФСБ
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- В России изменится возраст получения водительских прав
Is your trading strategy a failure? Learn how to trade effectively and be successful in each trade you take. Learn the best technique in trading, google Superior Trading System.