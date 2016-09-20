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Осужденный за мошенничество бывший главный тренер БК "Спартак-Приморье" лишится свободы
Приговор в отношении Эдуарда Сандлера вступил в законную силу
Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суду во вторник отказала в апелляционной жалобе защиты бывшего главного тренера баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Эдуарда САНДЛЕРА, в июле приговоренного за мошенничество к двум годам лишения свободы.
Коллегия оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу осужденного - без удовлетворения.
Таким образом, приговор в отношении Эдуарда Сандлера вступил в законную силу.
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в июле Фрунзенский районный суд Владивостока признал Эдуарда Сандлера виновным в мошенничестве при получении субсидий, в особо крупном размере.
Суд установил, что фигурант дела, будучи генеральным директором ООО «СпортМаркетингГрупп», заключил с баскетбольным клубом «Спартак-Приморье» договор на оказание платных услуг для баскетбольных команд, в частности перевозку, проживание спортсменов. В 2013-2014 годах он совместно со второй фигуранткой дела, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, организовал предоставление в департамент физической культуры и спорта Приморского края заведомо подложных документов, содержащих недостоверные сведения о якобы понесенных спортивным клубом расходах.
В дальнейшем на основании этих документов из краевого бюджета было перечислено более 6 млн рублей, которыми фигуранты дела распорядились по своему усмотрению.
В ходе следствия с Эдуардом Сандлером было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по которому причиненный ущерб возмещен в добровольном порядке.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК "Спартак-Приморье"
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