Осужденный за мошенничество бывший главный тренер БК "Спартак-Приморье" лишится свободы

Приговор в отношении Эдуарда Сандлера вступил в законную силу

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суду во вторник отказала в апелляционной жалобе защиты бывшего главного тренера баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Эдуарда САНДЛЕРА, в июле приговоренного за мошенничество к двум годам лишения свободы.

Коллегия оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу осужденного - без удовлетворения.

Таким образом, приговор в отношении Эдуарда Сандлера вступил в законную силу.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в июле Фрунзенский районный суд Владивостока признал Эдуарда Сандлера виновным в мошенничестве при получении субсидий, в особо крупном размере.

Суд установил, что фигурант дела, будучи генеральным директором ООО «СпортМаркетингГрупп», заключил с баскетбольным клубом «Спартак-Приморье» договор на оказание платных услуг для баскетбольных команд, в частности перевозку, проживание спортсменов. В 2013-2014 годах он совместно со второй фигуранткой дела, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, организовал предоставление в департамент физической культуры и спорта Приморского края заведомо подложных документов, содержащих недостоверные сведения о якобы понесенных спортивным клубом расходах.

В дальнейшем на основании этих документов из краевого бюджета было перечислено более 6 млн рублей, которыми фигуранты дела распорядились по своему усмотрению.

В ходе следствия с Эдуардом Сандлером было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по которому причиненный ущерб возмещен в добровольном порядке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"