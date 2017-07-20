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"Скидка" на отель Hyatt во Владивостоке может составить до 30%
Очередной аукцион назначен на 24 августа, торги пройдут на понижение цены
Новый аукцион по продаже отеля «Хаятт Владивосток Бурный» на мысе Бурный во Владивостоке назначен на 24 августа. Повторные торги будут проходить по схеме «голландского» аукциона (с понижением стартовой цены). Цена при этом не может опуститься со стартовых 4 млрд 153,240 млн рублей ниже 2 млрд 907,268 млн рублей (70% первоначальной стоимости).
Предыдущий аукцион, назначенный на 14 июля, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В тот раз аукцион проводился по классической схеме «английский аукцион» (на повышение).
Лот включает в себя два недостроенных здания и прилегающую территорию. В состав комплекса входит здание отеля площадью 36,4 тыс. кв. м (218 номеров) и здание SPA-комплекса площадью 10,2 тыс. кв. м. Вместе с гостиничным комплексом покупатель получит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м.
По данным «Российского аукционного дома» (РАД), выступающего организатором торгов, «отель полностью достроен, завершаются работы по внутренней отделке помещений.
Досье «Золотого Рога»: В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы затянулись. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» (Корабельная набережная) и «Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. В итоге гостиницу на мысе Бурный решили продать в том виде, в каком она находится в настоящее время. Отель на Корабельной набережной решили достраивать, но с расчетом на последующую продажу.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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