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Владивосток никто не собирается закрывать
Возврата в советские времена не будет
Глава Минвостокразвития Александр Галушка опроверг слухи о том, что правительство планирует сделать Владивосток закрытым городом, как это было в свое время в советское время. Фейковые новости были распространены в анонимных Telegram-каналах.
«Владивосток уже был закрытым городом в советское время, сейчас это открытый город - Свободный порт Владивосток. У нас режим действует, который постоянно обогащается, расширяется, новые льготы, преференции предлагаются в рамках этого режима», - сказал г-н Галушка РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
Он предположил, что появившаяся информация связана с тем, что подготовлен законопроект о создании регионального финансового центра в Свободном порту Владивосток.
«Этот законопроект ориентирован именно на финансовый сектор, на те условия, на те льготы и преференции, которые в рамках финансового сектора можно создать для его развития во Владивостоке», - добавил министр.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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