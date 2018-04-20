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Владивосток никто не собирается закрывать

20 Апреля 2018, 10:32 | Владивосток

Возврата в советские времена не будет

Глава Минвостокразвития Александр Галушка опроверг слухи о том, что правительство планирует сделать Владивосток закрытым городом, как это было в свое время в советское время. Фейковые новости были распространены в анонимных Telegram-каналах.

«Владивосток уже был закрытым городом в советское время, сейчас это открытый город - Свободный порт Владивосток. У нас режим действует, который постоянно обогащается, расширяется, новые льготы, преференции предлагаются в рамках этого режима», - сказал г-н Галушка РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

Он предположил, что появившаяся информация связана с тем, что подготовлен законопроект о создании регионального финансового центра в Свободном порту Владивосток.

«Этот законопроект ориентирован именно на финансовый сектор, на те условия, на те льготы и преференции, которые в рамках финансового сектора можно создать для его развития во Владивостоке», - добавил министр.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток                                                            

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Теги: александр галушка  порто-франко 



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