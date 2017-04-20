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Вслед за Владивостоком KFC придет в Находку, Артем и Уссурийск
В том числе будут открыты рестораны с возможностью покупки не выходя из автомобиля
Бренд KFC в четверг официально открыл первый ресторан на Дальнем Востоке. Ресторан на 86 посадочных мест находится в торгово-развлекательном комплексе «Седанка-Сити». Напомним, что предофициальное открытие двух первых ресторанов KFC (в том числе в ТЦ «Универсам) во Владивостоке состоялось еще в декабре 2016 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Франчайзинговым партнером KFC в регионе выступает владивостокская компания «ГудФуд». До конца 2020 года франчайзи планирует открыть не менее 15 ресторанов KFC в Приморье, в том числе в Находке, Артеме и Уссурийске. Параллельно 13 ресторанов рестораны KFC будут открыты до 2020 года в ключевых городах Хабаровского края – Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
«Мы рады официально запустить бренд KFC на Дальнем Востоке. Этот регион является одним из наиболее стратегически важных для нас, и мы надеемся, что это знаковое открытие послужит стимулом для будущего успешного роста сети», - сказала Ольга ЕЛИСЕЕВА, директор по операционной деятельности KFC Россия и СНГ.
Во Владивостоке «ГудФуд» также делает ставку на запуск KFC авто – ресторанов с возможностью покупки не выходя из автомобиля.
Бренд KFC входит в портфель американской Yum! Brands Inc. Российскими сетями KFC и Pizza Hut управляет Yum! Brands Russia & CIS. В России и СНГ данный момент работают более 600 ресторанов KFC, в том числе 180 собственных. В структуре общей выручки KFC на долю российского бизнеса приходится 3%. По оценке The NPD Group, KFC занимает 17,4% «бургерного» сегмента российского рынка общественного питания по выручке по итогам 2016 года.
Олег КЛИМЕНКО.
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