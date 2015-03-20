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Президент FESCO возглавил наблюдательный совет ВМТП
Новый гендиректор порта Валерий Местулов в совете пока отсутствует
Председателем наблюдательного совета ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в контролируемую "Суммой" Транспортную группу FESCO) возглавил президент FESCO Константин СОКОЛОВ.
Заместителем председателя избран вице-президент FESCO по линейно-логистическому дивизиону Александрс ИСУРИНС.
Предыдущий состав набсовета возглавлял заместитель гендиректора ВМТП по экономике и финансам Анатолий ПУРЬЯСОВ.
Новый состав наблюдательного совета был сформирован на внеочередном собрании 10 марта.
Как уже сообщал "Золотой Рог", в него вошли президент группы "Сумма" Владимир КАЯШЕВ, руководитель направления международной отчетности группы "Сумма" Станислав АКИНДИНОВ, руководитель направления операционной эффективности группы "Сумма" Максим ПОЛОВИНКИН, Константин Соколов, Анатолий Пурьясов, Александрс Исуринс и вице-президент FESCO по безопасности Юрий МЕЛЯКИН.
В настоящее время 68,88% акций АО "ВМТП" принадлежат ООО "М-Порт" (Москва), которое в свою очередь контролирует ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания FESCO).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. "Золотой Рог", Владивосток
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