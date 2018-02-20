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Верфь "Звезда" проведет реконструкцию пирса и набережных

20 Февраля 2018, 11:00 | Владивосток

Набережные, построенные в 1961-1964 годах, будут использоваться для обеспечения строительства судов

Главгосэкспертиза России согласовала реконструкцию глубоководного пирса и двух набережных на территории строящегося судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае. Гидротехнические сооружения реконструируются в рамках первой очереди первого этапа строительства суперверфи в районе бухты Большой Камень.

После обновления две набережные, построенные в 1961-1964 годах, будут использоваться для обеспечения строительства морских транспортных и специальных судов.

Мелководная набережная длиной 189,2 метров будет использоваться для для стоянки, проведения достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду судов водоизмещением свыше 3,5 тыс. тонн. Южная набережная длиной 141,27 метров будет задействована для кратковременной швартовки судов обслуживающего флота суперверфи.

В рамках XVI этапа первой очереди первого этапа строительства верфи будет реконструирован расположенный рядом с набережными глубоководный пирс, необходимый для обеспечения стоянки, проведения достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду грузовых судов. После реконструкции его общая длина составит 350 метров, ширина - 24,5 метров.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Строительство верфи «Звезда» ведет консорциум «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. Судостроительный комплекс, не имеющий аналога в России, будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» в марте 2016 года стало резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморье. Сумма первоначально заявленных инвестиций - 92 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

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Теги: реконструкция  верфь "Звезда"  экспертиза 



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