Иностранцам откроют дорогу в Свободный порт Владивосток

Гости, оформившие электронную визу, смогут перемещаться по всей территории Приморья. Но не более 8 суток за раз

Профильный комитет Государственной думы РФ одобрил проект федерального закона, призванного упростить и удешевить въезд иностранцев на территорию Свободного порта Владивосток (СПВ). Проект закона в нижней палате парламента представлял приморец Виктор ПИНСКИЙ.

Законопроект прошел согласования в правительстве России, получил положительное заключение Государственно-правового управления президента России. В четверг по итогам представления закона депутатам комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять документ.

После того, как закон будет принят, чтобы получить визу и посетить территорию СПВ, иностранным гражданам не нужно будет платить консульский сбор, кроме того, процесс получения визы существенно упростится. В частности, для получения визы достаточно будет подать заявление в форме электронного документа.

Новый порядок оформления визы будет действовать только для въезда через пункты пропуска на территории, относящейся к СПВ. Иностранцы, оформившие электронную визу, смогут перемещаться по всей территории Приморья. Электронными смогут быть визы только однократные деловые, туристические и гуманитарные на срок действия до 30 дней. Они будут разрешать пребывание в России до восьми суток.

Досье «Золотого Рога»: Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. К территории Свободного порта Владивосток относятся все ключевые порты юга Дальнего Востока - от Зарубино до Находки (Приморский край), а также аэропорт «Кневичи» (Владивосток).

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото РИА "Новости"