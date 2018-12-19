Бывшего первого вице-губернатора Приморья оштрафовали на шесть миллионов

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю

Бывший первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, получил наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 6 млн 300 тыс. рублей и наложил запрет на занятие определенных должностей сроком 2 года 10 месяцев», - сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, занимая должность первого вице-губернатора Приморского края, совместно с соучастником незаконно систематически получал прибыль от осуществления предпринимательской деятельности.

Соучастнику, имя которого не называется, назначен штраф в 1,1 млн рублей.

Василий Усольцев был назначен вице-губернатором Приморья летом 2014 года, курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Входил в состав команды прежнего главы Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, позже уволился из администрации края по собственному желанию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС