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Бывшего первого вице-губернатора Приморья оштрафовали на шесть миллионов

19 Декабря 2018, 20:38 | Владивосток

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю

Бывший первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, получил наказание за  незаконное участие в предпринимательской деятельности.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 6 млн 300 тыс. рублей и наложил запрет на занятие определенных должностей сроком 2 года 10 месяцев», - сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, занимая должность первого вице-губернатора Приморского края, совместно с соучастником незаконно систематически получал прибыль от осуществления предпринимательской деятельности.

Соучастнику, имя которого не называется, назначен штраф в 1,1 млн рублей.

Василий Усольцев был назначен вице-губернатором Приморья летом 2014 года, курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Входил в состав команды прежнего главы Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, позже уволился из администрации края по собственному желанию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС

Автор:
Теги: ФСБ  Владимир Миклушевский  штраф  суд 



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