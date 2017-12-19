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Китай строит скоростную железную дорогу из Харбина во Владивосток
Скорость движения на дороге составит 250 км/час
Стоимость строительства высокоскоростной железной дороги Харбин-Владивосток может составить $20 млрд, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам встречи с китайскими инвесторами.
«Обсуждали в том числе строительство высокоскоростной железной дороги Харбин – Владивосток. Стоимость получается большая - около $20 млрд. Проект большой, но очень интересный», - пояснил г-н Трутнев.
Проект предполагает строительство магистрали протяженностью 380 км с 12 станциями. В настоящее время начата прокладка линий от Муданцзян до Харбина, что позволит соединить линию Муданцзян-Владивосток с железными дорогами Китая.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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