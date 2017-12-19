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Медведев назначил нового ректора Дальневосточного федерального университета

19 Декабря 2017, 07:20 | Владивосток

Пока сроком на один год

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о назначении на должность ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никиты АНИСИМОВА, с августа прошлого года руководившего вузом с приставкой «и.о». Г-н Анисимов назначен ректором ДВФУ сроком на один год, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Временно отстраненный от должности ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ в настоящее время находится под следствием.

Никита Анисимов в 1998 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С 2002 по 2013 год работал в МГУ имени Ломоносова в различных должностях. С 2007 по 2009 год - ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников. С 2013 года Н.Анисимов являлся проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Уголовное дело в отношении ректора ДВФУ Cергея Иванца было возбуждено в марте этого года по ч.3 ст.33, ч.3 ст.285 УК РФ (организация злоупотребления должностными полномочиями). Сразу после этого г-н Иванец был взят под домашний арест. Однако в июне ему заменили эту меру пресечения на денежный залог в 1 млн рублей. В начале июля Тихоокеанский флотский военный суд по ходатайству следствия временно отстранил Сергей Иванца от должности ректора федерального вуза. По данным следствия, в 2011 году между университетом и ООО «Современный университет» был заключен контракт на создание информационно-технической системы на сумму около 650 млн рублей. Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году. Но этого не произошло.Тем не менее, в 2015 году Сергей Иванец дал указание проректорам Алексею ЦХЕ и Виктору АТАМАНЮКУ подготовить и подписать акты сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу. В сентябре того же года ректор потребовал от главного бухгалтера вуза на основании указанных актов перевести ООО более 20 млн рублей с расчетного счета университета. Расследование по делу ректора ДВФУ ведет Главное следственное управление СКР.

Фото пресс-службы ДВФУ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ДВФУ  Дмитрий Медведев  ректор 



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Комментарии

  • Люблю путина11:59, 19.12.2017#

    А предыдущего посадили, или так и ходит по 9-ти комнатах, как воровка Васильева?

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