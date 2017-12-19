Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медведев назначил нового ректора Дальневосточного федерального университета
Пока сроком на один год
Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о назначении на должность ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никиты АНИСИМОВА, с августа прошлого года руководившего вузом с приставкой «и.о». Г-н Анисимов назначен ректором ДВФУ сроком на один год, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Временно отстраненный от должности ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ в настоящее время находится под следствием.
Никита Анисимов в 1998 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С 2002 по 2013 год работал в МГУ имени Ломоносова в различных должностях. С 2007 по 2009 год - ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников. С 2013 года Н.Анисимов являлся проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Уголовное дело в отношении ректора ДВФУ Cергея Иванца было возбуждено в марте этого года по ч.3 ст.33, ч.3 ст.285 УК РФ (организация злоупотребления должностными полномочиями). Сразу после этого г-н Иванец был взят под домашний арест. Однако в июне ему заменили эту меру пресечения на денежный залог в 1 млн рублей. В начале июля Тихоокеанский флотский военный суд по ходатайству следствия временно отстранил Сергей Иванца от должности ректора федерального вуза. По данным следствия, в 2011 году между университетом и ООО «Современный университет» был заключен контракт на создание информационно-технической системы на сумму около 650 млн рублей. Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году. Но этого не произошло.Тем не менее, в 2015 году Сергей Иванец дал указание проректорам Алексею ЦХЕ и Виктору АТАМАНЮКУ подготовить и подписать акты сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу. В сентябре того же года ректор потребовал от главного бухгалтера вуза на основании указанных актов перевести ООО более 20 млн рублей с расчетного счета университета. Расследование по делу ректора ДВФУ ведет Главное следственное управление СКР.
Фото пресс-службы ДВФУ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Медведев назначил нового ректора Дальневосточного федерального университета
- Новый аэропорт Камчатки спроектируют немцы, разработавшие концепцию аэропорта Владивосток
- Трутнев считает, что новым мэром Владивостока должен стать честный и энергичный человек
- В Китай можно будет летать по единому электронному билету
- Порт Владивосток увеличил емкость складов
- Владимир Корчанов удостоен почетного звания "Заслуженный работник транспорта РФ"
- Путин дал задание построить паром для Владивостока
- Скандальный паром ушел из Владивостока в Северную Корею
- Одна из успешных компаний Приморского края признана банкротом
- Налоговая подала иск о банкротстве одного из крупнейших предприятий Приморья
Новости раздела
- Китай строит скоростную железную дорогу из Харбина во Владивосток
- Медведев назначил нового ректора Дальневосточного федерального университета
- Новый аэропорт Камчатки спроектируют немцы, разработавшие концепцию аэропорта Владивосток
- Трутнев считает, что новым мэром Владивостока должен стать честный и энергичный человек
- В декабре прояснится, кто будет руководить аэропортом Владивосток
- В Китай можно будет летать по единому электронному билету
- Порт Владивосток увеличил емкость складов
- Один из крупнейших портов Приморья заработал 2,7 миллиарда рублей прибыли
- Владимир Корчанов удостоен почетного звания "Заслуженный работник транспорта РФ"
- Путин дал задание построить паром для Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль ждет деноминация и девальвация
- Китай готовит удар по экономике Приморья
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Центробанк России обрушил рубль
- Медведев назначил нового ректора Дальневосточного федерального университета
- На новогоднем столе многих приморцев не будет красной икры
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Москвичи распробовали курильскую икру
- Правительство России выделило 4,3 млрд рублей пяти дальневосточным регионам
- На Колыме откроется "Контактный музей" военно-исторической реконструкции 14 века
А предыдущего посадили, или так и ходит по 9-ти комнатах, как воровка Васильева?