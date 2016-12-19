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Московский суд может выпустить мэра Владивостока Пушкарева из камеры
Адвокаты просят не ограничивать свободу братьев Пушкаревых
Московский городской суд 26 декабря рассмотрит жалобу адвокатов на продление меры пресечения мэру Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ и его брату Андрею ПУШКАРЕВУ, обвиняемых по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Защита просит отменить решения о продлении обвиняемым прежней меры пресечения и назначить новую, не связанную с ограничением свободы.
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Басманный суд Москвы оставил Игоря Пушкарева и руководителя предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова под арестом до конца февраля. До этого же срока под домашним арестом будет находиться гендиректор ООО «Востокцемент» Андрей Пушкарев. Срок предварительного следствия в отношении троих фигурантов продлен до 31 мая 2017 года.
Досье «Золотого Рога»: 1 июня Следственный комитет России сообщил о задержании Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение: Игорю Пушкареву инкриминируется злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, Андрею Лушникову - коммерческий подкуп. Лушников признал вину и дал изобличающие мэра показания. Игорь Пушкарев свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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