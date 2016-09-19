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"Аэрофлот" c завтрашнего дня прекращает прием заявок на возврат денег за билеты "Трансаэро"

19 Сентября 2016, 09:50 | Владивосток

«Аэрофлот» уже в общей сложности обеспечил перевозку 1,9 млн пассажиров авиакомпании-банкрота

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 сентября 2016 года прекращает прием заявлений в Сбербанк от владельцев авиабилетов обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» на возврат денег за невыполненные перевозки. «Трансаэро» закрыло продажу билетов с 1 октября 2015 года. Билеты «Трансаэро» туда и обратно с началом перевозки до 15 декабря 2015 года и окончанием после 15 декабря были аннулированы, в том числе и на популярных маршрутах Владивосток-Москва и Хабаровск-Москва.

В прошлом году второй по величине российский авиаперевозчик «Трансаэро» оказался не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами порядка 250 млрд рублей. Позднее решением правительства компания перешла под операционное управление «Аэрофлота».

«Аэрофлот» в общей сложности обеспечил перевозку 1,9 млн пассажиров «Трансаэро», а также покрыл часть его долгов.      

Глава «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ ранее пояснял, что компания несет существенные затраты на поддержание перевозки пассажиров «Трансаэро». «Мы подали в суд, чтобы заявить свои права на те деньги, которые мы уже потратили. Мы хотим стать в очередь кредиторов на всякий случай», - сказал он.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: билеты  банкротство  "Аэрофлот"  "Трансаэро" 



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