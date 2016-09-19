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"Аэрофлот" c завтрашнего дня прекращает прием заявок на возврат денег за билеты "Трансаэро"
«Аэрофлот» уже в общей сложности обеспечил перевозку 1,9 млн пассажиров авиакомпании-банкрота
Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 сентября 2016 года прекращает прием заявлений в Сбербанк от владельцев авиабилетов обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» на возврат денег за невыполненные перевозки. «Трансаэро» закрыло продажу билетов с 1 октября 2015 года. Билеты «Трансаэро» туда и обратно с началом перевозки до 15 декабря 2015 года и окончанием после 15 декабря были аннулированы, в том числе и на популярных маршрутах Владивосток-Москва и Хабаровск-Москва.
В прошлом году второй по величине российский авиаперевозчик «Трансаэро» оказался не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами порядка 250 млрд рублей. Позднее решением правительства компания перешла под операционное управление «Аэрофлота».
«Аэрофлот» в общей сложности обеспечил перевозку 1,9 млн пассажиров «Трансаэро», а также покрыл часть его долгов.
Глава «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ ранее пояснял, что компания несет существенные затраты на поддержание перевозки пассажиров «Трансаэро». «Мы подали в суд, чтобы заявить свои права на те деньги, которые мы уже потратили. Мы хотим стать в очередь кредиторов на всякий случай», - сказал он.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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