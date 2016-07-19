Супруга экс-губернатора Дарькина получит около 730 млн рублей дивидендов

Хороший «улов» обеспечила Находкинская база активного морского рыболовства

Супруга экс-губернатора Приморья Лариса БЕЛОБРОВА может получить около 730 млн рублей дивидендов от ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока). По данным Деловой газеты «Золотой Рог», объем промежуточных дивидендов за I квартал 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличен на треть, до 1,2 млрд рублей.

Г-жа Белобровой напрямую принадлежит 75% акций ЗАО «Дальинвестгрупп» (Москва), которое в свою очередь владеет 80,78% уставного капитала (81,78% обыкновенных акций) НБАМР. Таким образом Лариса Дмитриевна может претендовать на дивиденды в размере около 730 млн рублей.

Г-жа Белоброва в рейтинге самых богатейших женщин РФ по версии Forbes заняла в 2015 году 17-ю строчку.

По данным «Золотого Рога», ПАО «НБАМР» по итогам I квартала 2016 года получило 1,604 млрд рублей чистой прибыли, что в два раза больше, чем годом ранее. Уставный капитал компании составляет 119 млн 819 тыс. 070 рублей. Он разделен на 1 млн 996 тыс. 985 обыкновенных и 665 тыс. 661 привилегированную акции номиналом 45 рублей. Добывающий флот НБАМР состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.

Отметим, что Лариса Белоброва также является основным владельцем банка «Приморье», который также исправно выплачивает хорошие дивиденды. В частности, в ближайшее время акционеры банка расмотрят вопрос о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли кредитной организации.

Досье «Золотого Рога»: Белоброва Лариса Дмитриевна – супруга экс-губернатора Приморья, бывшего замминистра регионального развития Сергея Дарькина. После окончания театрального факультета Дальневосточного государственного института искусств в 1987 году Белоброва устроилась актрисой в Приморский академический краевой драмтеатр им. М. Горького, где работает по сей день. После избрания Дарькина губернатором в 2001 году его бизнес перешел супруге.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток