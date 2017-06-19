"Билайн" открыл для сотрудников офис, в который можно не приходить

Сотрудник сам выбирает то место для работы, которое максимально подходит для решения его текущей задачи

«Билайн» реализует проект удаленной работы BeeFree и создал в своем приморском бэк-офисе соответствующий интерьер. Теперь персонал компании работает не в отдельных кабинетах, а в open-space. Приходить в этот офис каждый день не обязательно. Сотрудники «Билайн» сами выбирают место, откуда им удобнее решать рабочие задачи.





Проект BeeFree стартовал в прошлом году. Его основная идея – важно не время, которое сотрудник проводит в офисе, а задача, решенная в срок. Во Владивостоке уже половина персонала начала решать рабочие задачи из дома, коворкингов, кафе, парков и других удобных для себя мест. Теперь духу проекта соответствует и новый офис компании.

В новом офисе у нас очень красивое пространство, которое заряжает на работу, - рассказывает Александр ТЕПЛЯКОВ, руководитель «Билайн» в Приморье. - Для меня оно олицетворяет дух свободы и комфорта. Иногда у нас играет легкая музыка в стиле Lounge. Под нее хорошо думается, принимаются решения и легко просматривается ежедневная аналитика.





В основу интерьера положено три принципа. Новый офис получил гибкость в размещении персонала – сотрудник выбирает то место для работы, которое максимально подходит для решения его текущей задачи. Офис открытый, и это увеличивает мобильность сотрудников. Можно оперативно получать необходимую информацию, формировать рабочие группы и быстро решать вопросы. Наконец, атмосфера нового офиса максимально неформальна и разнообразна. Рабочие задачи можно решать в самом подходящем для этого месте, а во время перерывов активно отдохнуть.





Весь офис делится на несколько зон, между которыми сотрудники могут свободно перемещаться во время работы. В новом офисе можно начать работу в open-space, потом сесть с ноутбуком на диван, позвать туда коллег для обсуждения проекта. После обеда принять участие в совещании по видеосвязи в переговорной комнате, потом можно удалиться в кабинет для работы с информацией ограниченного доступа, а завершить день в фокус-комнате, проводя конфиденциальные переговоры. Благодаря такому подходу к организации офисного пространства увеличивается эффективность взаимодействия.





Мне нравится быть со всеми в едином пространстве, - рассказывает Александр Тепляков. - Как руководитель я вижу и оцениваю каким образом происходит кросс-функциональное взаимодействие между сотрудниками, какое настроение у коллег. Работа в open-space открывает много возможностей. Удобно решать спонтанные операционные вопросы, это экономит время.

Быть на одной волне и синхронно двигаться к цели помогают и корпоративные ценности. Они легли в основу организации интерьера. В цвета ценностей выкрашены отдельные акценты внутренней отделки и офисные аксессуары. Также ценности написаны на стенах и все вместе собраны в одном месте.





Кроме дополнительной мотивации персонала и увеличения эффективности работы этот проект приносит и прямой экономический эффект. Благодаря ему компания уменьшает затраты на аренду помещения, на клиринговые услуги, уменьшается потребление электроэнергии. Всё вместе это вносит весомый вклад в финансовые результаты компании, которые сейчас идут в гору.

С самого начала запуска проекта BeeFree я относился к нему очень осторожно, - рассказывает Александр Тепляков. - Потому что в этой парадигме мы никогда не работали. Когда мы реализовали этот проект, то я для себя отметил очень интересную тенденцию. Присутствие человека на рабочем месте не гарантирует его эффективности. Есть задачи, которые стоят перед бизнесом, перед функциями. И место работы сотрудника никоем случаем не влияет на выполнение задач. Напротив, работа в BeeFREE размывает грани рабочего времени. Ты понимаешь, что ты работаешь на результат, а не отсиживаешь часы в офисе. Нам нужны люди, которые отвечают за бизнес-результат независимо от того, где они находятся: в open-space, дома или около моря.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток