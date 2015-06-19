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Владивосток и Сеул свяжет энергомост

19 Июня 2015, 20:12 | Владивосток

Россия планирует поставлять в Республику Корея до 4 ГВт электроэнергии

Поставки электроэнергии в Республику Корея могут составить до 4 ГВт, сообщил в пятницу на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2015) гендиректор ОАО "Россети" Олег БУДАРГИН.

"Первый объем - это всего 4 ГВт, но это начало", - пояснил он.

"Россети" уже подписали соглашение с южнокорейской KEPCO (Korea Electric Power Corporation) по проекту строительства энергомоста "Владивосток-Сеул".

При этом "Россети" изучали возможность прокладки подводного электрокабеля Владивосток-Сеул. Все упирается в политические решения, так как необходима прокладка кабеля по территории Северной Кореи.

Россия обсуждает с КНДР три энергопроекта разного масштаба: энергомост в торгово-экономическую зону города Расон, энергообеспечение восточного побережья КНДР (в обмен на поставки медной руды) и энергомост "Россия - КНДР - Южная Корея".

В проекте энергомоста до города Расон примут участие ОАО "РАО ЭС Востока" (входит в группу "РусГидро") и электросетевая компания города Расон. Переговоры также ведутся с рядом южнокорейских компаний, в том числе с K-Water.

Между тем, Минэнерго рассчитывает на рост экспорта электроэнергии к 2035 году с текущих 15 млрд кВт.ч до 120 млрд, сообщил в ходе ПМЭФ-2015 министр энергетики РФ Александр НОВАК.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург

Автор: Олег Клименко
Теги: Сеул  "россети"  энергомост 



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