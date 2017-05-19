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На остров Русский посыпятся миллиарды

19 Мая 2017, 10:39 | Владивосток

Концепция развития острова уже внесена на рассмотрение в правительство

Концепция развития острова Русский может быть принята правительством до конца мая. При этом готовность стать резидентами территории опережающего развития (ТОР) на острове, решение о создании которой планируется принять до конца 2017 года, изъявили уже восемь компаний заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

«До конца 2017 года мы обеспечим принятие решения о создании ТОР на острове Русский в Приморском крае. Уже 8 инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь проекты на сумму 50 млрд рублей», - сказал заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на коллегии Минвостокразвития.

Ранее сообщалось, что КБ «Стрелка», принадлежащее миллиардеру Александру МАМУТУ, разработает план развития острова Русский за 3,8 млрд рублей.

В рамках договора «Стрелка» проведет комплексное исследование и выработает план для 390 га на острове Русский. Также может быть построено примерно 500 тыс. кв. м жилья, и вся необходимая инфраструктура.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: александр мамут  ОЭЗ  остров русский  тор 



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