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В Свободном порту Владивосток будут гранить якутские алмазы
Индийцы уже завезли оборудование для строящейся площадки
Индийская KGK Group на III Восточном экономическом форуме, который будет проходить во Владивостоке 6-7 сентября, официально откроет в Приморье фабрику по огранке бриллиантов из сырья якутской компании «АЛРОСА». Напомним, что первым подобным проектом в крае стало открытие в марте 2003 года индийскими предпринимателями братьями Раджеш и Сунил ГАНДИ завода по огранке мелких алмазов «Приморский алмаз».
KGK планирует построить фабрику в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ) за два года. Индийцы уже завезли оборудование для строящейся площадки.
Объем инвестиций в проект составляет 496,6 млн рублей, планируется создание до 500 новых рабочих мест.
Предполагается, что ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до 9 тыс. карат алмазного сырья, закупаемого у «АЛРОСА».
Индийский инвестор будет пользоваться услугами открытого ранее в г.Артеме ООО «Евразийский Алмазный Центр» (ЕАЦ). Центр окажет содействие «КГК ДВ» (российская «дочка» KGK Group) с логистикой, страхованием ценных грузов и сопровождением ограночного производства.
Досье «Золотого Рога»: Компания KGK, основанная в 1905 году, является одной из наиболее диверсифицированных индийских корпораций, ведущих деятельность в сфере огранки драгоценных камней, как алмазов, так и цветных драгоценных камней, производства ювелирных изделий, добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, инвестирования и предоставления услуг. Штаб-квартира компании располагается в г. Мумбай (Индия).
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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