Территорию у железной дороги во Владивостоке чистят для бронепоезда лидера КНДР

Удручающий вид из окна поездов не прибавляет положительных впечатлений гостям столицы ДФО

Накануне возможного визита во Владивосток лидера Северной Кореи КИМ Чен Ына, который может прибыть на личном бронепоезде, специальная комиссия с участием представителей мэрии Владивостока и администрации края проверила санитарно-экологическое состояние территории, прилегающей к железной дороге краевой столицы.

По информации Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), в ходе рейда проверялось санитарное состояние территорий вне полосы отвода железной дороги.

«Мусор от многочисленных несанкционированных свалок вблизи частного сектора и гаражных кооперативов попадает на откосы, полосу отвода железной дороги и объекты ее инфраструктуры. Прежде всего, является угрозой экологии и здоровью людей. Удручающий вид из окна поезда не прибавляет положительных впечатлений гостям Владивостока, прибывающим по железной дороге», - прокомментировал заместитель начальника ДВЖД по Владивостокскому территориальному управлению Андрей ВАУЛИН.

Отметим, что точные время и место встречи президента России Владимира ПУТИНА и лидера КНДР Ким Чен Ына не разглашаются.

По информации Yonhap, Ким Чен Ын может выбрать один из двух маршрутов. Первый – по железнодорожному мосту, соединяющему северокорейский Насон и российский Хасан (около 10 часов пути). Второй, более длинный маршрут, – через города Тумэнь и Хуньчунь на севере Китая.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.