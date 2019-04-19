Бывший глава ТИНРО-Центра избежал тюрьмы

Суд прекратил уголовное дело о махинациях при отлове косаток после возмещения ущерба

Бывший руководитель Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр) Лев БОЧАРОВ и его бывший подчиненный Лев СМИРНЫХ, которых обвиняли в махинациях при отлове косаток, избежали строго наказания после возмещения ущерба.

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг прекратил производство уголовного дела в отношении бывших менеджеров ТИНРО. Подсудимые заявили, что признают вину, добровольно возместили причиненный ущерб в размере 13 млн рублей.

Г-ну Бочарову назначен судебный штраф в размере 40 тыс. рублей, г-ну Смирных - в размере 35 тыс. рублей.

Статья 25.1 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением судебного штрафа в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Ранее Фрунзенский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ТИНРО-центра Юрия БЛИНОВА и назначил ему судебный штраф в размере 35 тыс. рублей.

Лев Бочаров и двое его подчиненных стали фигурантами уголовных дел о махинациях при отлове косаток. Обвинения были предъявлены по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий). Речь шла о нарушениях при проведении аукциона на отлов двух косаток, в результате, по мнению следственных органов, учреждению был причинен ущерб в 13,5 млн рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.