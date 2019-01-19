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Во Владивосток направят Boeing-737-700
Авиакомпания «Якутия» начала обновление воздушного парка
Авиакомпания «Якутия» взяла в операционный лизинг самолет Boeing-737-700. Новвое воздушное судно, помимо центральных рейсов, будет выполнять полеты по межрегиональной сети Дальнего Востока, в том числе из Якутска во Владивосток, Хабаровск и Магадан.
Судно уже приступило к выполнению полетов: первый регулярный рейс был осуществлен по маршруту Якутск-Москва-Якутск.
Компоновка машины позволяет перевозить 148 пассажиров.
В планах авиакомпании ввести в авиапарк еще несколько самолетов Boeing-737-700.
АО «Авиакомпания «Якутия» планирует приобрести в лизинг еще несколько Boeing-737-700. Компания ранее поясняла, что обновление парка поможет исправить сложившуюся ситуацию с частыми задержками рейсов.
Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, выполняет регулярные полеты по России, международные регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпания контролируется республиканскими властями. Парк состоит из 20 лайнеров: четырех SSJ-100, пяти Boeing-737-800, одного Boeing-737-700, шести Ан-24 и четырех Bombardier Dash-8 Q300/400. Авиакомпания «Якутия» в 2018 году перевезло 862 тыс. пассажиров, что на 3% больше показателя 2017 года,
Boeing-737-700 - ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный реактивный самолет, используется на региональных и международных рейсах средней протяженности. Модификация Boeing 737 появилась в 1997 году. Boeing 737-700 - самолет серии Next Generation, которая пришла на смену серии 737 Classic.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото АК «Якутия»
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