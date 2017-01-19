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Одержать победу в Хабаровске "Адмиралу" помогли болельщики, едва не перекричавшие хозяев

19 Января 2017, 23:53 | Владивосток

Клуб из Владивостока после победы в дальневосточном дерби продолжает погоню за плей-офф

19 января. КХЛ. Хабаровск. «Платинум Арена», 7,1 тыс. зрителей. «Амур» (Хабаровск) - «Адмирал» (Владивосток) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

0:1 Саболич (Ткачев, 17:59)

0:2 Саболич (Райт, Моррисонн, 59:25 - п.в.)

Броски: 27 (4+10+13) – 27 (16+4+7)

«Адмирал» (6): Бобков; Бартулис – Блум, Ткачев – Саюстов – Саболич; Моррисонн (2) – Волченков, Краснослободцев – Райт (4) – Горшков; Земченок – Мнацян, Казаков – Макаренко – Жафяров; Курашов, Плотников – Алексеев – Сигарев, Фисенко.

«Адмирал» взял верх в дальневосточном дерби благодаря дулю САБОЛИЧА и «сухарю» Бобкова.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Мы рады победе. Хочу сказать слова благодарности нашим болельщикам, которые, несмотря ни на что, поддерживают нас. Приехали, старались перекричать местную торсиду, то есть создать нам более домашние условия. Спасибо им за это.

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, и.о. главного тренера ХК «Амур»:

- Поздравляют соперника с победой. Игра сегодня был тяжелая, борьба характеров. Соперник нас превзошел и тактически, и в движении. К сожалению, в атаке у нас мало что получалось.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Амур».


 
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Теги: "Адмирал"  хоккей  александр андриевский 



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