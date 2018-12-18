Гипермаркет "В-Лазер" сменил ориентацию

На фасаде здания появился бренд новых владельцев

На фасаде флагманского магазина сети «В-Лазер» в центре Владивостока появилась вывеска RBT.ru, бренда новых владельцев приморского бизнеса. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ООО «Компания РБТ» (бренд RBT.ru), крупнейший ритейлер бытовой техники в уральском регионе, выкупила сеть «В-Лазера» по продаже бытовой техники и электроники (БТиЭ), что позволит новому собственнику выйти на рынок Дальнего Востока.

Вывеска RBT.ru соседствует с вывеской ритейлера «Фреш-25», ранее выкупившего продуктовый гипермаркет «В-Лазер». При этом вывеска «В-Лазер» пока сохраняется на фасате гипермаркета и находится выше своих преемников.

Ранее сообщалось, что новые хозяева в ходе сделки по выкупу сети получат права и на бренд «В-Лазер», однако в перспективе они переведут сеть на свой бренд.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Компания РБТ» зарегистрировано в Москве. Уставный капитал компании – 29,3 млн рублей. Собственники бизнеса владеют компанией через кипрский офшор Yacas T Limited. Выручка ООО за 2017 год – 12,359 млрд рублей, чистая прибыль – 11,933 млн рублей.

RBT.ru представляет собой сеть розничных салонов бытовой техники и электроники, интернет-магазин и сертифицированный сервисный центр. В составе региональной сети около 120 розничных салонов на территории Урала, Сибири и Поволжья. Интернет-магазин представлен в городах-миллионниках, таких как Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Красноярск, Омск, Уфа, Пермь. Интернет-магазин RBT.ru открылся в 2000 году в Челябинске, сегодня работает в 80 городах России, в том числе в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Красноярске, Омске и Уфе. Это первый интернет-магазин бытовой техники и электроники на Южном Урале. RBT.ru входит в топ-100 интернет-магазинов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток