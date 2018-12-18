www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.62 р. 100 JPY: 58.75 р.
EUR: 75.38 р. 10 CNY: 96.54 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

В Приморье будет создан новый вуз для сохранения в регионе творческой молодежи

18 Декабря 2018, 10:44 | Владивосток

А пока приморцы стремятся уехать на запад и учиться в заведениях Москвы и Санкт-Петербурга

Минкультуры объявит конкурс на лучшую концепцию создания в России Высшей школы музыкального и театрального искусства с филиалами во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе. Создание вуза будет финансироваться из федерального бюджета, строительство объектов – за счет внебюджетных средств.

Высшую школу музыкального и театрального искусства планируется создать к 2022 году. Предполагается, что общая численность студентов во всех филиалах будет 1050 человек, а профессорско-преподавательского состава около 300 человек.

Авторы идеи рассчитывают, что в новом вузе будут преподавать лучшие преподаватели. Не исключено, что обучение будет проходить по ускоренной программе, но обязательно инновационными методами и по программам, которые ни в коем случае не должны совпадать с уже существующими.

«Проект этот амбициозный, загонять его в имеющиеся стандарты жесткие образовательного процесса мы бы не хотели, поэтому приняли решение, посоветовавшись, объявить конкурс на разработку лучшей стратегии развития этой сети инновационных высших культурных образовательных учреждений в четырех регионах с потенциалом расширения», - прокомментировал глава Минкульта Владимир МЕДИНСКИЙ.

По его словам, задачей новой высшей школы и заключается в том, чтобы сохранить в регионах творческую молодежь, которая мечтает учиться в заведениях экстра-класса Москвы и Санкт-Петербурга.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: театр  Москва  Владимир Мединский  финансирование  образование 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru