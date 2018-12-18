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В Приморье будет создан новый вуз для сохранения в регионе творческой молодежи
А пока приморцы стремятся уехать на запад и учиться в заведениях Москвы и Санкт-Петербурга
Минкультуры объявит конкурс на лучшую концепцию создания в России Высшей школы музыкального и театрального искусства с филиалами во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе. Создание вуза будет финансироваться из федерального бюджета, строительство объектов – за счет внебюджетных средств.
Высшую школу музыкального и театрального искусства планируется создать к 2022 году. Предполагается, что общая численность студентов во всех филиалах будет 1050 человек, а профессорско-преподавательского состава около 300 человек.
Авторы идеи рассчитывают, что в новом вузе будут преподавать лучшие преподаватели. Не исключено, что обучение будет проходить по ускоренной программе, но обязательно инновационными методами и по программам, которые ни в коем случае не должны совпадать с уже существующими.
«Проект этот амбициозный, загонять его в имеющиеся стандарты жесткие образовательного процесса мы бы не хотели, поэтому приняли решение, посоветовавшись, объявить конкурс на разработку лучшей стратегии развития этой сети инновационных высших культурных образовательных учреждений в четырех регионах с потенциалом расширения», - прокомментировал глава Минкульта Владимир МЕДИНСКИЙ.
По его словам, задачей новой высшей школы и заключается в том, чтобы сохранить в регионах творческую молодежь, которая мечтает учиться в заведениях экстра-класса Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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