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Резиденты Свободного порта Владивосток не могут получить землю

18 Декабря 2016, 08:19 | Владивосток

В случае выявления нарушений муниципальные чиновники могут лишиться своих должностей

Резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) в ходе встречи с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ заявили, что им зачастую приходится обращаться в суд из-за отказов в предоставлении земельных участков в муниципальных администрациях.

Губернатор заверил, что по каждому такому случаю будет проведен проверка.

«Это (отказы – «ЗР») недопустимо. У нас всего 107 резидентов, и мы дорожим каждым. Мы рассмотрим все случаи отказа в выделении земли. В случае выявления нарушений, муниципальные чиновники могут лишиться своих должностей. Это позиция и полпреда Юрия ТРУТНЕВА, и моя лично», - сказал Владимир Миклушевский.

Ряд предпринимателей также отметил трудности при оформлении бизнеса.

«Возникает такое ощущение, что процесс регистрации надуманно затягивают в налоговой инспекции, участились случаи отказов. Это все негативно влияет на инвестиционную привлекательность края. Мы рассчитываем на вашу помощь», - сказала заместитель председателя Приморского отделения «Опоры России» Лариса БУТЕНКО.

Глава региона подчеркнул, что готов лично подключиться к решению этого вопроса.

«Мы стараемся максимально упростить процедуру регистрации нового бизнеса, в том числе с помощью многофункциональных центров. С вашим вопросом надо обязательно разбираться, в ближайшее время задам его руководителю налоговой службы по Приморью», - сказал Владимир Миклушевский.

Досье «Золотого Рога»: Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. К территории Свободного порта Владивосток относятся все ключевые порты юга Дальнего Востока от Зарубино до Находки (Приморский край), а также аэропорт «Кневичи» (Владивосток). Президент России Владимир ПУТИН 4 июля подписал закон, согласно которому режим свободного порта расширен на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Владимир Миклушевский  свободный порт  земля 



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