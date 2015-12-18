Второй ВЭФ пройдет во Владивостоке 2-3 cентября 2016 года

Перенос сроков с 6-7 сентября вызван пересечением с датами саммитов в Лаосе

Второй Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 2-3 сентября 2016 года, сообщил советник президента РФ Антон КОБЯКОВ. Первоначально назывались другие даты – 6 и 7 сентября, но в эти дни состоится саммит АСЕАН и Восточноазиатский саммит в Лаосе.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», оператором по подготовке и проведению ВЭФа утвержден Фонд «Росконгресс», созданный на базе фонда «Петербургский международный экономический форум», организатора одноименного форума.

Организацией первого ВЭФа, проходившего с 3 по 5 сентября 2015 года на острове Русский, занимались администрация полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия ТРУТНЕВА и Минвостокразвития.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток