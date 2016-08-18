ВЭФ в этом году обойдется в 600 млн рублей - Трутнев

В прошлом году на форум потратили в 1,5 раза меньше

Расходы на организацию и проведение второго Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 2-3 сентября, могут составить около 600 млн рублей, сообщил вице-премьер РФ Юрий ТРУТНЕВ.

«Мы ненамного превысим сумму прошлого года. Думаю, что она будет повышена пропорционально количеству участников. Соответственно, где-то с коэффициентом полтора мы впишемся в смету финансирования. У нас было 400 млн рублей. Я думаю, что в этом году цифра будет ближе к 600 млн рублей», - сказал Юрий Трутнев по итогам заседания Оргкомитета форума.

Организаторы форума рассчитывают на то, что участие в ВЭФе примут порядка 2,5 тысячи человек, что в полтора раза больше показателей прошлого года. На острове Русском ожидаются деловые партнеры и инвесторы из более чем 30 стран мира, в том числе из Австралии, Бахрейна, Китая, США, Вьетнама, Индии и Индонезии, Кореи, Кипра, Норвегии, Чехии, Швейцарии.

Виц-премьер заявил, что квота по заявкам уже выбрана, но организаторы не отказывают тем, кто намерен приехать работать на форум. «Постараемся удовлетворить всех желающих", - подчеркнул Юрий Трутнев.

«На первом форуме мы представили те инструменты развития Дальнего Востока, которые на тот момент были созданы по поручению Владимира ПУТИНА. Началась полевая работа, поиск новых инвестпроектов, создание территорий опережающего развития, был подписан, но еще не вступил в действие закон о Свободном порте Владивосток. На сегодняшний день все эти инструменты активно реализуются. Общее количество проектов приближается к 500, объем инвестиций превышает 1,6 трлн рублей. Уже сегодня эти проекты приносят 10 процентов прироста инвестиций на Дальнем Востоке, обеспечивают положительное развитие экономики, значительное влияние на миграционные процессы. Объем промышленного производства на российском Дальнем Востоке по результатам первого полугодия составил 105,4 процента. На втором Восточном экономическом форуме мы будем докладывать инвесторам, как уже работающим, так и будущим, о том, как мы поддерживаем инвестиции на Дальнем Востоке, как работают механизмы государственной поддержки», - заявил вице-премьер.

Главный тематический блок программы второго ВЭФ посвящен инвестиционному потенциалу и условиям ведения бизнеса на Дальнем Востоке. В рамках работы форума будут представлены перспективы развития транзитной и логистической инфраструктуры региона, в том числе за счет создания новых объектов авто-, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры. Также будут затронуты темы добычи полезных ископаемых, рыболовство, энергетика, жилищное строительство и туризм.

Особое внимание в работе форума будет уделено международному сотрудничеству, привлечению иностранных инвестиций в регион. В рамках форума запланировано проведение деловых «круглых столов»: Россия-КНР, Россия-Республика Корея, Россия-АСЕАН, а также Российско-Японского форума.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото оргкомитета ВЭФ.

