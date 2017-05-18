Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке открылся новый дилерский автоцентр
Подарок ценителям внедорожников сделала Группа компаний «Восток»
18 мая во Владивостоке на улице Лесной, 1в (район остановки «Заря») открылся новый дилерский центр УАЗ. В автоцентре гостей ожидает возможность ближе познакомиться с самыми популярными моделями автомобилей и пройти тест-драйв на «УАЗ «Патриоте».
Действующие автовладельцы могут воспользоваться услугой Трейд-ин и обменять свой автомобиль на новый.
Удобное расположение автосалона, позволяющее быстро добраться до него как из города, так и со стороны пригорода, многолетний успешный опыт работы на автомобильном рынке являются главными преимуществами нового автоцентра.
ООО «Ульяновский автомобильный завод» («УАЗ») является ведущим российским производителем автомобилей повышенной проходимости и одним из ключевых предприятий группы «Соллерс». В 2016 году «УАЗ» реализовал на российском рынке 48 тыс. 848 автомобилей, что на 0,5% больше, чем годом ранее. Внедорожник «УАЗ «Патриот» набрал 82% голосов и занял первое место в рейтинге лояльности среди ТОП-25 популярных моделей по итогам исследований auto.mail.ru «Лучшее авто 2015 по версии Рунета». При этом бренд УАЗ в целом занял второе место в рейтинге лояльности с показателем 68%.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Во Владивостоке открылся новый дилерский автоцентр
- Приморцы узнают, на каких АЗС лучше не заправляться
- Приморцы остаются без дешевых и качественных автомобилей
- Прокуратура выступила против платных парковок во Владивостоке
- Во Владивостоке против владельцев "распилов" начали возбуждать уголовные дела
- Участники Восточного экономического форума будут разъезжать на "Маздах", собранных во Владивостоке
- Во Владивостоке планируют собирать южнокорейские автомобили
- Во Владивостоке ВМТП полностью выкупил автомобильный терминал
- Глава администрации президента РФ прокатился на собранном во Владивостоке джипе
Новости раздела
- Во Владивостоке открылся новый дилерский автоцентр
- Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток
- Навальный не смог получить штаб-квартиру во Владивостоке
- Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?
- Еще одна китайская авиакомпания начинает летать во Владивосток из Харбина
- США возьмут под контроль порты Владивостока и Находки
- Остров Русский до конца 2017 года станет территорией опережающего развития
- Кооператив "Остров" на острове Русский дождался 820 млн рублей
- Приморцы узнают, на каких АЗС лучше не заправляться
- Новый автомобильный пункт пропуска в Приморье оценили в 1,116 млрд рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Престижность районов Владивостока меняется на глазах
- Работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты сотрудников
- Центробанк отозвал лицензию у страховой компании из Приморья
- Приморье и Китай соединит мост
- Фестиваль черно-белого кино начала XX века продолжается
- Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток
- Первый рейс парома из Северной Кореи должен прибыть во Владивосток 18 мая
- Страшный прогноз на 2019 год: 500 рублей за доллар
- Одна из крупнейших компаний региона может остаться без гендиректора
- "Дело Пушкарева" дошло до Верховного суда