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Во Владивостоке открылся новый дилерский автоцентр

18 Мая 2017, 17:06 | Владивосток

Подарок ценителям внедорожников сделала Группа компаний «Восток»

18 мая во Владивостоке на улице Лесной, 1в (район остановки «Заря») открылся новый дилерский центр УАЗ. В автоцентре гостей ожидает возможность ближе познакомиться с самыми популярными моделями автомобилей и пройти тест-драйв на «УАЗ «Патриоте».

Действующие автовладельцы могут воспользоваться услугой Трейд-ин и обменять свой автомобиль на новый.

Удобное расположение автосалона, позволяющее быстро добраться до него как из города, так и со стороны пригорода, многолетний успешный опыт работы на автомобильном рынке являются главными преимуществами нового автоцентра.

ООО «Ульяновский автомобильный завод» («УАЗ») является ведущим российским производителем автомобилей повышенной проходимости и одним из ключевых предприятий группы «Соллерс». В 2016 году «УАЗ» реализовал на российском рынке 48 тыс. 848 автомобилей, что на 0,5% больше, чем годом ранее. Внедорожник «УАЗ «Патриот» набрал 82% голосов и занял первое место в рейтинге лояльности среди ТОП-25 популярных моделей по итогам исследований auto.mail.ru «Лучшее авто 2015 по версии Рунета». При этом бренд УАЗ в целом занял второе место в рейтинге лояльности с показателем 68%.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: УАЗ  автодилер  "Соллерс" 



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